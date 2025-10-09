Didim’de kaçak kazı operasyonu: 4 şüpheli suçüstü yakalandı | Video 09.10.2025 | 16:02 Aydın’ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Balat Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kazı yapan 3 şüpheli ile onları bölgeye getirip yönlendirdiği tespit edilen 1 kişi suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada; 2 adet yılan kamera, 1 adet gaz maskesi, 1 adet matkap ucu, 1 adet halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.