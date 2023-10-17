Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü | Video
Çorum’da kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan reklam panosunun direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kazada sürücü Erkan Etyemez ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Nermin Çağıl (39) ile Menşure Yıldız'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu sürücünün cesedi araç içerisinden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sürücü Erkan Etyemez'in 2 çocuk babası olduğu, Alaca'da ikamet ettiği ve fırın işletmecisi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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