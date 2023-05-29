Diyanet İşleri Başkanı, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı | Video
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı. Namazdan sonra Kur'an okudu ve cemaate vaaz verdi.
İstanbul'un Fethi'nin ne denli yüce bir anlam ifade ettiğine işaret eden Erbaş, "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur. İşte bu müjdeye nail olmak isteyenler İstanbul'u fethe koşuyorlardı. Peygamber efendimizden kısa bir süre sonra bugün İstanbul'un manevi mimari Halid bin Zeyd, Hz. Eyyub El Ensari'nin de içinde bulunduğu 5 bin kişilik bir ordu geldi. Fetih nasip olmadı. Fetih nasip olacağı o sultanı, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed'i bekliyordu. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed'e fetih nasip oldu. İşte o fetihten sonra İstanbul bir İslam şehri oldu." dedi.
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