Video Yaşam Diyarbakır'da 1 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı | Video
Diyarbakır'da 1 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı | Video

Diyarbakır'da 1 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı | Video

17.01.2024 | 13:55

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde geçtiğimiz günlerde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Cihan Demir’in(32) hayatını kaybettiği olaya ilişkin zanlı H.Ç.(20), tutuklandı.

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15 Ocak'ta merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde kaldırımda karşı karşıya gelen iki grup arasındaki H.Ç., belinden çıkardığı tabanca ile Cihan Demir ve iki kişiye ateş etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde H.Ç., sonrasında elindeki tabancanın kabzasıyla genç bir kızın kafasına defalarca kez vurarak yaraladı.

Bu sırada çevredeki polislerin olayı fark etmesiyle H.Ç., elindeki tabancayı yere atıp etkisiz hale getirildi. Cihan Demir, olay yerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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