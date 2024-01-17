Diyarbakır'da 1 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı | Video
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde geçtiğimiz günlerde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Cihan Demir’in(32) hayatını kaybettiği olaya ilişkin zanlı H.Ç.(20), tutuklandı.
Bu sırada çevredeki polislerin olayı fark etmesiyle H.Ç., elindeki tabancayı yere atıp etkisiz hale getirildi. Cihan Demir, olay yerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.
H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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