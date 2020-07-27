Diyarbakır'da Bağlar Belediyesine ait hizmet aracı yakıldı | Video

Diyarbakır'ın AK Parti'li Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik aracı, silahlı yüzü maskeli bir grup tarafından ateşe verildi. Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Nükhet Coşkun Caddesi'nde meydana geldi. Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik kamyoneti silahlı yüzleri maskeli bir grup tarafından durduruldu. Silahlı grup, kamyonet sürücüsü ve yanındaki işçiyi silah zoruyla araçtan indirdikten sonra, ellerindeki molotoflu ile aracı yaktı, ardından olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler polis ekiplerine ihbarda bulundu.