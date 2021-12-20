Doğulu besicilerin kar üzerinde zorlu mücadelesi başladı | Video

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Muş’un dağ köylerinde besicilikle uğraşan vatandaşlar, etkili olan kar yağışıyla birlikte hayvanlarını kar üzerinde bin bir zorlukla beslemeye başladı.
Merkeze 50 kilometre mesafede bulunan Yukarı Yongalı köyünde etkili olan kar yağışı, besicilerin kabusu haline dönüşüyor. Yılın yaklaşık 6 ayını kar üzerinde hayvanlara bakarak geçirmek zorunda olan besiciler, günde 2 kez hayvanlara yem taşıyor. Belirli saatlerde hayvanlarını kar üzerinde beslemek için dışarı çıkaran besiciler, dondurucu soğuğa rağmen tek geçim kaynakları olan hayvancılığı sürdürmeye çalışıyor.
"BESİCİLİK DOĞU'DA ZORLU BİR İŞ"
40 senedir hayvancılıkla uğraştığını anlatan 56 yaşındaki besicilerden Süleyman Aslan, iki günden bu yana etkili bir şekilde köylerinde kar yağdığını söyledi. 5-6 ay boyunca kar üzerinde hayvan beslediklerini hatırlatan Aslan, "Besicilik Doğu'da zorlu bir iş. Samanımız bittiği zaman ovadan buraya getirene kadar canımız çıkıyor. Sabah erken saatte kalkıp otları taşıyıp kar üzerine seriyoruz ve yem teknelerini düzeltiyoruz. Günde 2 defa hayvanları besliyoruz. Hayvanlar doğum yapınca bu sayı dörde yükseliyor. Burada kış çok çetin geçiyor. Hayvan beslemek zor iş" dedi.
"YAZIN TOPLADIĞIMIZ OT VE SAMANLARLA İLKBAHARA KADAR HAYVANLARIMIZI BESLİYORUZ"
Besicilerden Mustafa Yöndem ise kış mesailerinin başladığını vurgulayarak, "Yaklaşık 6 ay boyunca kar yağıyor. Kış mesaisiyle birlikte hemen hemen tüm köylüler hayvanlarını ahırlara bırakıyor. Yaz mevsiminde topladığımız ot ve samanlarla ilkbahara kadar hayvanlarımızı besliyoruz. Köyümüzde kar yağarken, ovada kar yok. Aynı anda iki mevsimi yaşıyoruz" diye konuştu.