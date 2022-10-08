Doktora sopalı saldırıda 3 tutuklama | Video

İzmir’de daha önce başka bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod verdiği hasta ve yakınları tarafından Aile Hekimi Ekin Hürel Günay’ın iş çıkışında sopalı saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.