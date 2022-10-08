Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:00
Doktora sopalı saldırıda 3 tutuklama | Video 08.10.2022 | 21:13
00:31
Kömürlük yangınında evin içi siyaha büründü | Video 08.10.2022 | 21:07
04:00
01:47
Kayseri’de narkotimler torbacılara göz açtırmıyor | Video 08.10.2022 | 15:33
02:23
01:10
00:53
00:32
Adana'da trafikte yumruklu yol verme kavgası kamerada! | Video 08.10.2022 | 12:54
03:24
04:28
Yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı... O anlar kamerada | Video 08.10.2022 | 12:26
02:27
00:38
Tırla çarpışan lüks otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı | Video 08.10.2022 | 12:12
01:13
03:16
03:06
Şile’de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü | Video 08.10.2022 | 10:44
01:38
Kartal’da korkutan yangın: Kafe alev alev yandı | Video 08.10.2022 | 10:43
01:45
01:02
İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi | Video 08.10.2022 | 09:47
00:42
Tekirdağ’da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 6 tutuklu | Video 08.10.2022 | 09:18
00:47
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 08.10.2022 | 09:18
İzmir’de daha önce başka bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod verdiği hasta ve yakınları tarafından Aile Hekimi Ekin Hürel Günay’ın iş çıkışında sopalı saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.