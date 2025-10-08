Video Yaşam Dron pilotundan Filistin'e destek videosu | Video
Dron pilotundan Filistin'e destek videosu | Video

Dron pilotundan Filistin'e destek videosu | Video

08.10.2025 | 13:14

İnsanlık dışı şartlarda yaşamaya çalışan ve İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin'e destek amacıyla 15 Temmuz şehitler Köprüsü'ne Filistin bayrağı asılıp, Galata Kulesi'ne bayrağın görüntüsü yansıtıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çektiği görüntülerle büyük beğeni toplayan dron pilotu Mustafa Karahan, Filistin'e destek için özel bir video klip hazırladı. İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Filistin ve Türk bayraklarını dron ile görüntüledi. Galata Kulesi'nde akşam saatlerinde gövdesine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Filistin bayrağı görüntüsü yansıtıldı. Türkiye'ye gelen Sumud Filosu aktivistlerinden sonra yurt genelinde Filistin'e destek gösterileri yapılmaya devam ediyor. Birçok üniversite, okul ve dernekler birlikte destek yürüyüşleri gerçekleştiriyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İki çocuğu vahşice öldürülen acılı anne ilk kez konuştu! Kocamı da o öldürmüş olabilir | Video 14:11
İki çocuğu vahşice öldürülen acılı anne ilk kez konuştu! "Kocamı da o öldürmüş olabilir" | Video 08.10.2025 | 13:15
Dron pilotundan Filistin’e destek videosu | Video 01:06
Dron pilotundan Filistin'e destek videosu | Video 08.10.2025 | 13:14
Ailesini rehin alıp bıçak çekti, özel harekat polisi bacağından vurdu | Video 02:18
Ailesini rehin alıp bıçak çekti, özel harekat polisi bacağından vurdu | Video 08.10.2025 | 13:14
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:27
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 08.10.2025 | 12:50
Ezine’de uyuşturucu operasyonu, otomobilde uyuşturucu ve 500 bin TL yakalandı | Video 00:25
Ezine’de uyuşturucu operasyonu, otomobilde uyuşturucu ve 500 bin TL yakalandı | Video 08.10.2025 | 12:14
D-100’de motosikletle tehlikeli hareketler kamerada | Video 00:37
D-100'de motosikletle tehlikeli hareketler kamerada | Video 08.10.2025 | 11:49
Sokakta üzerine karton örten çocuk ölümden döndü | Video 02:14
Sokakta üzerine karton örten çocuk ölümden döndü | Video 08.10.2025 | 11:14
Batman’da yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:21
Batman’da yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 08.10.2025 | 11:01
Hırsızlık anları kamerada: Parası bitince iş yeri soyan şüpheli tutuklandı | Video 03:12
Hırsızlık anları kamerada: Parası bitince iş yeri soyan şüpheli tutuklandı | Video 08.10.2025 | 10:32
Elazığ’da bir vatandaş, tekmeyle otobüs durağının camını kırdı! O anlar kamerada | Video 00:14
Elazığ’da bir vatandaş, tekmeyle otobüs durağının camını kırdı! O anlar kamerada | Video 08.10.2025 | 10:03
Mersin’de yine minibüs kazası: 6 yaralı | Video 01:21
Mersin'de yine minibüs kazası: 6 yaralı | Video 08.10.2025 | 10:03
İkiye ayrılan araçtan yaralı kurtuldu! Feci kaza kamerada | Video 02:40
İkiye ayrılan araçtan yaralı kurtuldu! Feci kaza kamerada | Video 08.10.2025 | 08:59
Sokak ortasında cinayet kamerada! Jiletle çevreye rahatsızlık veren şahıs silahla vuruldu | Video 01:53
Sokak ortasında cinayet kamerada! Jiletle çevreye rahatsızlık veren şahıs silahla vuruldu | Video 08.10.2025 | 08:59
Sumud Filosu’nda bulunan aktivist Zeynel Abidin Özkan: Gazze’ye yaklaşabildiğimiz en son noktaya kadar da yaklaştık | Video 01:55
Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Zeynel Abidin Özkan: "Gazze'ye yaklaşabildiğimiz en son noktaya kadar da yaklaştık" | Video 08.10.2025 | 08:59
Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video 09:46
Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video 07.10.2025 | 16:36
Avcılar’da bir sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp böyle kaçtı | Video 03:03
Avcılar'da bir sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp böyle kaçtı | Video 07.10.2025 | 16:06
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa Antalya merkezli 15 ilde operasyon: 40 gözaltı | Video 01:13
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa Antalya merkezli 15 ilde operasyon: 40 gözaltı | Video 07.10.2025 | 15:36
Eski kız arkadaşını işten çıkarsınlar diye eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklandı | Video 01:09
Eski kız arkadaşını "işten çıkarsınlar" diye eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklandı | Video 07.10.2025 | 15:24
Boşandığını eşini darp edip çocuklarını bıçakla rehin alan şahıs tutuklandı | Video 02:21
Boşandığını eşini darp edip çocuklarını bıçakla rehin alan şahıs tutuklandı | Video 07.10.2025 | 15:16
Diyarbakır’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı | Video 01:43
Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı | Video 07.10.2025 | 14:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY