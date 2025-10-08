Dron pilotundan Filistin'e destek videosu | Video
İnsanlık dışı şartlarda yaşamaya çalışan ve İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin'e destek amacıyla 15 Temmuz şehitler Köprüsü'ne Filistin bayrağı asılıp, Galata Kulesi'ne bayrağın görüntüsü yansıtıldı.
