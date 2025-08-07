Video Yaşam Düğün konvoyunda lastik yakarak trafik magandalığı yapan sürücüye ceza yağdı | Video
07.08.2025 | 09:06

Hatay'da düğün konvoyunun önüne geçerek kırmızı ışıkta lastik yakan motosikletli sürücüsüne 8 bin 487 TL idari para cezası uygulandı ve ehliyeti süresiz iptal edildi.

Olay, 5 Ağustos tarihinde Arsuz ilçesi Övündük Mahallesi mevkiinde yaşandı. Akşam saatlerinde düğün konvoyunun geçişi esnasında motosiklet sürücüsü, kırmızı ışığın yanmasıyla gelin arabasının önüne geçti. Şov yapmak isteyen motosikletli, lastik yakarak kısa sürede tozu dumana kattı. Çevredekileri ve kendini tehlikeye atan motosikletlinin o anları kameraya yansıdı. Kırmızı ışığın yeşile dönmesiyle yoluna devam eden motosikletli yaptığıyla hayrete düşürdü. Yapılan incelemeler sonucu harekete geçen Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün A.E. olduğunu tespit etti. Şahsa, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 8 bin 487 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca A.E.'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2. maddesi kapsamında da adli işlem başlatıldı.
