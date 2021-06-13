Dünürlerine ateş açtı, market sahibi öldü, 5 yaralı | Video

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde Orhan Ç., markette kavga ettiği dünürlerine ateş açtı. Saldırıda market sahibi Gökhan Aydoğan (36) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Şüpheli Orhan Ç., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Ç., aralarında husumet bulunan dünürleriyle bir markette karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Ç., belinden çıkardığı tabancayla market içine ateş açtı. Açılan ateş sonucu marketin sahibi Gökhan Aydoğan ile 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Gökhan Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Orhan Ç., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.