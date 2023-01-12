"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı | Video
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Bursa’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu kaza yaptı. Otomobilde bulunan 5 arkadaştan biri hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Ertan Kara, hemen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık çalışanları, nabzı duran Ertan Kara'ya olay yerinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Timur Arif, Ozan T., Hakan Y. ve Emre K. bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, sürücünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.