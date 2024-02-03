Düz kontak şebekesine polis operasyonu | Video
İstanbul ile Bursa'da eski model otomobilleri düz kontak yaparak çaldıktan sonra şase numaralarını değiştirip satan oto hırsızlığı şebekesine üyesi 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin bir otomobili çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğinde ifadeleri alanın şüphelilerin, düz kontak yaparak çaldıkları otomobillerin şase numaralarını değiştirerek sattıkları belirlendi. Şüphelilerin, çalınmasının kolay olması ve düz kontak yapılabilmesi nedeniyle eski model otomobilleri tercih ettikleri öğrenildi.
Çalınan otomobiller sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık şüphelileri ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bahçelievler'deki iş yerinin önüne park ettiği otomobilini teslim almak için gelen Hıfsı Balta "Dükkanımda çalışıyordum. Dışarı çıktım, baktım arabamı çalmışlar. Çaldıklarında, aramızda 5 metre ya var ya yok. Arabanın çalındığını fark edemedim. Akşam 10 gibi işim bitti, dükkandan çıktım, baktım arabam yok. Gittim Bahçelievler Karakoluna şikayette bulundum. Arabam bulunduğu zaman da arayıp bilgi verdiler. Memur beyin verdiği bilgiye göre aracımın şase numarasını değiştirmişler. Arabayı satacaklardı herhalde. Rahat da satarlardı, düzgün bir araba. Birine yamayacaklardı, birini daha yakacaklardı tahminen" diye konuştu.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Hırsızların yakalanmadan önce gerçekleştirdikleri otomobil hırsızlıkları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarına park edilmiş otomobilin yanına yaklaşan 3 kişiden 2'si etrafı kolaçan ederken, diğerinin kapıyı açtığı görülüyor. Otomobilin düz kontakla çalıştırılmasının ardından etrafı gözetleyenler de araca binerek kaçıyor.
Bir başka hırsızlık görüntülerinde ise kapıyı kolaylıkla açan şüpheli, düz kontak yapamayınca otomobili iterek götürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:55
Düz kontak şebekesine polis operasyonu | Video 03.02.2024 | 10:53
00:29
Sokaktaki araçlara zarar veren şahıs kameralara yansıdı | Video 03.02.2024 | 10:47
00:35
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 03.02.2024 | 10:35
01:26
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 03.02.2024 | 10:31
05:41
Zeytinburnu'nda iki tramvay çarpıştı: Vatman ve 2 yolcu yaralandı | Video 03.02.2024 | 09:22
00:32
01:52
Yüksekova'da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video 03.02.2024 | 08:51
01:26
Sakarya'da evin çatısı küle döndü: 1 yaralı | Video 03.02.2024 | 08:50
01:33
Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı | Video 03.02.2024 | 08:50
00:14
Kütahya’da kemerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı | Video 03.02.2024 | 08:50
02:00
Aşkı huzur evinde buldular 02.02.2024 | 23:29
04:52
Seyyar satıcıların falçatalı sopalı kavgası kamerada 02.02.2024 | 23:00
02:48
01:20
Tehlikeli yolculuk kamerada 02.02.2024 | 20:13
03:41
atv Esra Erol 2 Şubat 2024 Cuma Tamamı Tek Parça HD izle! | Video 02.02.2024 | 16:48
02:02
Kiliseye saldırı gerçekleştiren örgütün evi böyle görüntülendi | Video 02.02.2024 | 16:18
00:48
Dansözlüğü bırakmasını istediği sevgilisini öldürdü | Video 02.02.2024 | 15:45
00:31
Fotokapana yakalanan 4 kaçak avcıya 345 bin TL ceza | Video 02.02.2024 | 15:45
08:37
Ünlü yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti | Video 02.02.2024 | 14:46
00:51
Uşak’ta Sibergöz-21 operasyonunda 10 kişi tutuklandı | Video 02.02.2024 | 15:23