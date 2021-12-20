Ece Ronay'dan flaş Mehmet Ali Erbil açıklaması: "Dekolteyle aramadım! Davadan geri adım atmayacağım" | Video

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Ece Ronay'ın taciz iddiaları üzerine önceki gün savcılığa ifade verdi. Erbil, ifadesinde "Ece Ronay'a kardeşim diye hitap ettim, hiçbir şekilde taciz etmedim. Üzerinde dekolte ve mini etek giyerek beni aradı." dedi. Canlı yayına bağlanan Ece Ronay, "Ayakta programlara çıkan Erbil'in tekerlekli sandalyeyle ifadeye gitmesi çok komik. Ben ifademde de belirttim. Ben onu hiçbir şekilde dekolte giyerek aramadım. Dekolteyle dahi arasam bu bana taciz edeceği anlamına gelmez. Kendi kızı benden 3 kat daha fazla dekolte giyiniyor. Bu son çırpınışları maalesef ki yırtamayacak. Erbil'in avukatları uzlaşmak için aradı. Benim yardım ve bağış tekliflerim onlara fazla geldi ki bu şartlarımı kabul etmediler. Her yerde takipsizlik kararı verdiler diye yaydılar. En ufak bir korkum yok. Davadan geri adım atmayacağım. Yargılanıp ceza alacağını biliyorum" dedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Ece Ronay'ın taciz iddiaları üzerine önceki gün savcılığa ifade verdi. Erbil, ifadesinde "Ece Ronay'a kardeşim diye hitap ettim, hiçbir şekilde taciz etmedim. Üzerinde dekolte ve mini etek giyerek beni aradı." dedi. Canlı yayına bağlanan Ece Ronay, "Ayakta programlara çıkan Erbil'in tekerlekli sandalyeyle ifadeye gitmesi çok komik. Ben ifademde de belirttim. Ben onu hiçbir şekilde dekolte giyerek aramadım. Dekolteyle dahi arasam bu bana taciz edeceği anlamına gelmez. Kendi kızı benden 3 kat daha fazla dekolte giyiniyor. Bu son çırpınışları maalesef ki yırtamayacak. Erbil'in avukatları uzlaşmak için aradı. Benim yardım ve bağış tekliflerim onlara fazla geldi ki bu şartlarımı kabul etmediler. Her yerde takipsizlik kararı verdiler diye yaydılar. En ufak bir korkum yok. Davadan geri adım atmayacağım. Yargılanıp ceza alacağını biliyorum" dedi.