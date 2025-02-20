Video Yaşam Edirne’de evlat dehşet saçtı! Babasını bıçaklayıp evden kaçtı | Video
Edirne’de evlat dehşet saçtı! Babasını bıçaklayıp evden kaçtı | Video

Edirne’de evlat dehşet saçtı! Babasını bıçaklayıp evden kaçtı | Video

20.02.2025 | 13:18

Edirne’de, baba ile oğul arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine 19 yaşındaki genç bıçakla babasını yaraladı.

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Olay, Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki K.K. ile 44 yaşındaki babası M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 19 yaşındaki K.K. babası M.K'yı bıçakla yaralayarak, evden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı baba M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kısa süre içerisinde olay yerinden kaçan K.K'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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