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Edirne’de kuyumcuları düşük ayarlı altınla dolandıran şüpheliler tutuklandı

Edirne’de kuyumcuları düşük ayarlı altınla dolandıran şüpheliler tutuklandı

02.10.2024 | 17:39

Edirne'de çok sayıda kuyumcuyu düşük ayarlı altın vererek dolandıran 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Edirne'ye gelen 1'i kadın 2 şüpheli, kentte birçok kuyumcuyu düşük ayarlı altınla dolandırdı.


Düşük ayarlı altınları bozdurup para alan dolandırıcılar E.E. ile C.K., şehri terk edemeden Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı "Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği" ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheli E.E. ile C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Düşük ayarlı altın bozdurup kendisini dolandırdığını ifade eden Edirneli kuyumcu Rahmi Cömert, "40 yıllık kuyumcu esnafıyım bizi dolandırdıkları altınların düşük ayarlı olduğunu ayırt etmek imkansız. Kuyumcuların bulunduğu whatsapp grubuna gelen fotoğraflarla dolandırıldığımızı anladık. Dolandırıcıları kısa sürede yakalayan polis ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

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