Ekskavatörün altına gizlenmiş 51 kilo eroini "Uzi" buldu | Video
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Adana’da narkotik köpeği ‘Uzi’nin tepki vermesi sonucu bir tır üzerindeki ekskavatörün alt kısmına zulalanmış 51 kilo 366 gram eroin ele geçirildi. Polisler, eroini çıkartmak için yaklaşık 1 saat boyunca ekskavatörün alt kısmını sökmekle uğraşırken 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda, tır üzerinde taşınan ekskavatörde narkotik köpeği 'Uzi'yle arama yaptı. 'Uzi'nin tepki verdiği ekskavatörde yapılan incelemede, sürücü kabini altındaki bölmede uyuşturucu olduğu tespit edildi. Ekskavatör, Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken polisler de yaklaşık 1 sat boyunca ekskavatörün alt kısmını sökmekle uğraştı. Ekskavatörün gizli bölmesini açan ekipler, 51 kilo 366 gram eroin ele geçirdi. Polis, şüpheli S.S. (54) ve E.U'yu (60) gözaltına aldı.