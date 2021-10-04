Elazığ'da 2 metrelik yılan paniği | Video

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Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde koyunları otlatan bir çoban, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı. Koyunların arasında ilerleyen yılan bir süre sonra ağaca çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Olay Alacakaya ilçesine bağlı Halkalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürüsünü otlatan bir çoban 2 metre uzunluğunda bir yılan gördü. Panikleyen çoban sürüsünü kontrol etmeye çalışırken yılan da bu sırada ağaca çıktı. Bu anlar çobanın cep telefonu kamerasına yansıdı.