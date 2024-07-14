Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpışma anı kamerada | Video
Elazığ’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:50
Esenyurt’ta iğrenç olay! Apartmanın önüne tuvaletini yaptı | Video 14.07.2024 | 17:01
03:44
Silivri'de otluk alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 14.07.2024 | 16:45
00:31
Mardin'de tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti | Video 14.07.2024 | 15:10
00:22
01:31
09:54
Salda Gölü'nde sıcak hava balonuyla ilk uçuş böyle görüntülendi | Video 14.07.2024 | 15:11
00:12
Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpışma anı kamerada | Video 14.07.2024 | 15:11
00:37
01:09
Ablukaya alıp yakaladılar! Uyuşturucu, silah ve paralarla suçüstü | Video 14.07.2024 | 14:10
01:47
02:07
00:28
İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 29 gözaltı | Video 14.07.2024 | 13:13
07:19
05:14
Jandarma dron devriyesiyle böyle can kurtarıyor | Video 14.07.2024 | 12:24
02:17
00:41
00:06
01:28
Dökülen alkolü içen köpek dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı | Video 14.07.2024 | 10:09
08:48
01:31
Yağmuru görüntülerken motokuryenin kazasını böyle kaydetti | Video 14.07.2024 | 10:09