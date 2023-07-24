Elazığ’da sürü halinde köye inen kurt sürüsü görüntülendi | Video 24.07.2023 | 11:51 Elazığ’da sürü halinde köyün içine kadar inen kurt sürüsü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Baskil ilçesi Hacı Hüseyinler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün girişinde bulunan güvenlik kamerası tarafından gece saatlerinde kurt sürüsü tespit edildi. Köyün içine kadar inen kurt sürüsü, kısa bir süre ağılların etrafında gezdikten sonra gözden kayboldu.