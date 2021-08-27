Video Yaşam Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti

Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti

Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti
27.08.2021 | 16:58

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti, İzzetbegoviç'in kızlarından vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfı'na ziyaret gerçekleştirdi. Emine Erdoğan, vakıf merkezine gelişinde Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kızları Sabina İzzetbegoviç ve Leyla Aksamiya-İzzetbegoviç tarafından karşılandı. Merhum İzzetbegoviç'in yaşadığı ve "anı evi" olarak sergilenen bölümü gezen Emine Erdoğan, İzzetbegoviç'in kızlarıyla sohbet ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan'a ziyaretinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç de eşlik etti.

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