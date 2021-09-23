Video Yaşam En anlamlı uçuş! SABAH, şehit ve gazilerimizin emaneti çocuklarla Skorsky'de | Video

En anlamlı uçuş! SABAH, şehit ve gazilerimizin emaneti çocuklarla Skorsky'de | Video

En anlamlı uçuş! SABAH, şehit ve gazilerimizin emaneti çocuklarla Skorsky'de | Video
23.09.2021 | 13:08

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TEKNOFEST'te vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan hava gösterilerinin en anlamlısı, şehit ve gazi yakınlarının konuk edildiği Skorsky uçuşu oldu. SABAH muhabiri de şehit ve gazilerimizin emaneti çocuklarla birlikte İstanbul semalarında uçtu. 15 Temmuz gazisi Bayram Ceylan ile oğlu Ufuk Cemal Ceylan büyük heyecan duydukları uçuştaki hislerini anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST 2021 İstanbul tüm hızıyla devam ediyor. Teknofest'in en anlamlı ve en özel etkinliklerinden biri gerçekleşti. Bu uçuşu diğerlerinden daha anlamlı ve özel kılan şey ise milletin egemenlik ve bağımsızlık, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için, üstün bir cesaret ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele eden kahraman gazi ve şehitlerimizin çocuklarıyla yapılmasıydı. Jandarma Havacılık Başkanlığının envanterinde kayıtlı olan Skorsky helikopteriyle şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına özel yapılan İstanbul semalarında gerçekleşen uçuşa SABAH'ta katıldı. Babası 15 Temmuz Gazisi olan 11 yaşındaki orta okul öğrencisi Ufuk Cemal Ceylan, "Sadece fotoğraflardan ve videolardan gördüğüm Skorsky helikopterine binmek harika bir deneyim oldu benim için. Çok heyecanlandım. Havada olmak çok güzel bir duygu. Teknolojiye, bilime, havacılığa ilgim, motivasyonum daha da arttı. Bize bu fırsatı sağlayanlara çok teşekkür ederim" dedi.

OĞLUMUN MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNUYORDU
Ufuk'un babası Gazi Bayram Ceylan ise "Oğlum hayatındaki ilk uçuş deneyimini yaşadı. Çok mutlu oldum. Oğlumun mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Allah razı olsun bu fırsatı sağlayanlardan. Çelik Kanatlar ve Jandarma Havacılık Başkanlığına çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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