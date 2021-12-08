Video Yaşam Erciyes'te sevindiren kar yağışı | Video
Erciyes'te sevindiren kar yağışı | Video

Erciyes'te sevindiren kar yağışı | Video

08.12.2021 | 17:39

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Erciyes Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, turizmcileri sevindirirken ekipler ise yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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