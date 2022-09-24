Eren Abluka’da 62 ayrı noktaya operasyon: yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video
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‘Eren Abluka-34 Narko Terör’ Operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 62 ayrı noktada 168 bin kök skunk, 155 bin kök kenevir ile 450 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.