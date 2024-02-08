Video Yaşam Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 55 kilo skunk ele geçirildi | Video
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 55 kilo skunk ele geçirildi | Video

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 55 kilo skunk ele geçirildi | Video

08.02.2024 | 09:19

Erzincan’da piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan 55 kilo 428 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna karşı polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan toplam 55 kilo 428 gram skunk ele geçirildi.
Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirirken ekipler tarafından yakalanan zanlı Ö.Y. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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