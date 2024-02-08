Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 55 kilo skunk ele geçirildi | Video
Erzincan’da piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan 55 kilo 428 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirirken ekipler tarafından yakalanan zanlı Ö.Y. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
İş yerinin önünde 2 metrelik kardan adam ilgi odağı oldu | Video 08.02.2024 | 09:19
00:58
Otobanda kaza yapan tır alev aldı, tır şoförü ölümden döndü | Video 08.02.2024 | 09:19
01:17
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 55 kilo skunk ele geçirildi | Video 08.02.2024 | 09:19
03:15
Bursa’da korkunç cinayet! Ailesinden 3 kişiyi tüfekle öldürdü | Video 08.02.2024 | 09:03
02:37
Tuzla'da kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı | Video 08.02.2024 | 08:00
01:21
Tanımadığı şahıs tarafından bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı | Video 08.02.2024 | 07:36
02:20
Eyüpsultan'da virajı alamayan araç çay bahçesine uçtu | Video 08.02.2024 | 06:15
05:08
2,5 milyarlık vurgunda yakalanan Sedat Ocakçı İzmir’de | Video 08.02.2024 | 06:15
10:09
00:29
Düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada 07.02.2024 | 21:24
00:58
Otobanda kaza yapan tır alevlere teslim oldu...Şoför ölümden böyle kurtuldu 07.02.2024 | 18:24
02:55
05:01
atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 7 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 07.02.2024 | 16:37
02:40
Polislerden kaçarken ekip otosuna çarptı! O anlar kamerada | Video 07.02.2024 | 16:19
01:21
03:30
01:42
Polisten şafak vakti DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı | Video 07.02.2024 | 15:22
02:27
01:34
Arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı | Video 07.02.2024 | 15:16
03:35
Boşanmak isteyen eşinin evini ikinci kez taşladı! O anlar kamerada | Video 07.02.2024 | 14:42