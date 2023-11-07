Erzurum-Pasinler yolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Erzurum-Pasinler yolu Hamam Deresi mevkiinde meydana gelen kazada hafif ticari araç meyve yüklü kamyonete çarptı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kamyonette bulunan Muhammet Furkan Önal olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan Derya Yılan yaralandı. Kaza yerine kısa sürede 112 sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. Emniyet güçleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak bir süre yolu trafiğe kapattı ve kontrollü olarak yan taraftan verdi. Kaza sonrası kara yoluna savrulan meyveler, karayolları ekiplerince temizlendi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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