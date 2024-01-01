Esenler'de feci kaza: Otomobil park halindeki tırın altına girdi: 2 yaralı | Video
Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde meydana gelen kazada, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil park halindeki tırın altına girdi. Feci kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Tırın altında sıkışan aracı yoldan geçtiği esnada şans eseri fark eden Muhammet Özparlak, "Biz benzinliğe gidiyorduk. Aracı park halinde zannettik. Yüksek sesle müzik çalıyordu. Durduk, ekiplere haber verdik. Birisi ses veriyordu, diğerinden ses gelmiyordu. Arabayı park edip ambulans ve itfaiyeyi aradık" ifadelerini kullandı.
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