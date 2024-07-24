Video Yaşam Esenyurt’ta eli sargılı şahıs dükkanlara kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video
Esenyurt’ta eli sargılı şahıs dükkanlara kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video

Esenyurt’ta eli sargılı şahıs dükkanlara kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video

24.07.2024 | 12:14

Esenyurt’ta eli sargılı bir şahıs, erkek berberini kurşunlayıp kaçtı. Kaçtığı sırada rastgele ateş etmeye devam eden şüphelinin silahından çıkan kurşunlar bir börekçi ve döner dükkanına isabet etti. Saldırı anı kameraya yansırken, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Pazartesi gece saatlerinde Çınar Mahallesi Sivas Kongre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzü kapalı ve eli sargılı bir şahıs cadde üzerinde bulunan erkek berberinin önüne gelerek ateş etmeye başladı. Etrafındaki insanlara aldırış etmeyerek silahını ateşleyen şüpheli daha sonra koşarak kaçmayan başladı. Bu sırada sağa sola rastgele ateş eden şahsın silahından çıkan kurşunlar börekçi ve döner dükkanına isabet etti.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay sonrası caddede büyük panik yaşanırken, şüphelinin saldırı anı bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Soğukkanlılık ile berber dükkanının önüne gelen şahıs , sargılı eline rağmen defalarca silahını ateşlediği görülüyor.

Polis ekipleri olay sonrası geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.
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