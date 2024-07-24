Esenyurt’ta eli sargılı şahıs dükkanlara kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video
Esenyurt’ta eli sargılı bir şahıs, erkek berberini kurşunlayıp kaçtı. Kaçtığı sırada rastgele ateş etmeye devam eden şüphelinin silahından çıkan kurşunlar bir börekçi ve döner dükkanına isabet etti. Saldırı anı kameraya yansırken, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay sonrası caddede büyük panik yaşanırken, şüphelinin saldırı anı bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Soğukkanlılık ile berber dükkanının önüne gelen şahıs , sargılı eline rağmen defalarca silahını ateşlediği görülüyor.
Polis ekipleri olay sonrası geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.
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