Esenyurt’ta kadın yolcuyu döven taksici yakalandı | Video
İstanbul Esenyurt'ta kadın yolcuyu tokatlayıp saçını çeken taksi şoförü yakalandı.
Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli taksi sürücüsü M.D. isimli şahıs tespit edilerek yakaladı. Şüpheli şahıs "Kasten Yaralama, Tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.
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