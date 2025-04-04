Esenyurt’ta kadın yolcuyu döven taksici yakalandı | Video 04.04.2025 | 13:49 İstanbul Esenyurt'ta kadın yolcuyu tokatlayıp saçını çeken taksi şoförü yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda geçtiğimiz günlerde İddiaya göre, taksiye binen iki kadın ile şoför arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede yolculardan birinin küfür etmesiyle büyüyen tartışmada taksici, ön koltuktaki kadına saldırmıştı. Kadının küfür etmesi üzerine önce tokat atan ardından ise saçını taksici, kadınları araçtan indirmişti.Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli taksi sürücüsü M.D. isimli şahıs tespit edilerek yakaladı. Şüpheli şahıs "Kasten Yaralama, Tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.