Video Yaşam Esenyurt’ta kadın yolcuyu döven taksici yakalandı | Video
Esenyurt’ta kadın yolcuyu döven taksici yakalandı | Video

Esenyurt’ta kadın yolcuyu döven taksici yakalandı | Video

04.04.2025 | 13:49

İstanbul Esenyurt'ta kadın yolcuyu tokatlayıp saçını çeken taksi şoförü yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda geçtiğimiz günlerde İddiaya göre, taksiye binen iki kadın ile şoför arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede yolculardan birinin küfür etmesiyle büyüyen tartışmada taksici, ön koltuktaki kadına saldırmıştı. Kadının küfür etmesi üzerine önce tokat atan ardından ise saçını taksici, kadınları araçtan indirmişti.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli taksi sürücüsü M.D. isimli şahıs tespit edilerek yakaladı. Şüpheli şahıs "Kasten Yaralama, Tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta kadın yolcuyu döven taksici yakalandı | Video 00:50
Esenyurt’ta kadın yolcuyu döven taksici yakalandı | Video 04.04.2025 | 13:49
Çamlıdere’de çıkan yangında 4 ev 2 samanlık kullanılmaz hale geldi | Video 00:37
Çamlıdere'de çıkan yangında 4 ev 2 samanlık kullanılmaz hale geldi | Video 04.04.2025 | 12:18
Ambulans ile cipin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 00:42
Ambulans ile cipin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 04.04.2025 | 11:45
8 yaşındaki Hatice, evlerinin önünde oynarken köpeğin saldırısına uğradı | Video 00:47
8 yaşındaki Hatice, evlerinin önünde oynarken köpeğin saldırısına uğradı | Video 04.04.2025 | 11:28
80 yaşındaki kadının torununa vurduğu terlik ’silah’ sayıldı! 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı | Video 06:36
80 yaşındaki kadının torununa vurduğu terlik 'silah' sayıldı! 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı | Video 04.04.2025 | 11:27
Şavşat’ta yangın paniği! 4 ev, cami ve lojmanı kullanılamaz hale geldi | Video 03:38
Şavşat'ta yangın paniği! 4 ev, cami ve lojmanı kullanılamaz hale geldi | Video 04.04.2025 | 11:11
Yol verme tartışmasında trafikte araçlarını durdurup birbirlerini yumrukladılar! O anlar kamerada | Video 02:27
Yol verme tartışmasında trafikte araçlarını durdurup birbirlerini yumrukladılar! O anlar kamerada | Video 04.04.2025 | 10:24
Kadın esnafın iş yerini benzin döküp yaktılar! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:19
Kadın esnafın iş yerini benzin döküp yaktılar! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video 04.04.2025 | 10:05
İstanbul’da sis bulutları kartpostallık görüntü oluşturdu 02:23
İstanbul’da sis bulutları kartpostallık görüntü oluşturdu 04.04.2025 | 09:29
Marmaris’te otel yangını! | Video 01:09
Marmaris'te otel yangını! | Video 04.04.2025 | 08:58
Otobüsün önüne atladı, yürekler ağza geldi! O anlar kamerada | Video 02:30
Otobüsün önüne atladı, yürekler ağza geldi! O anlar kamerada | Video 04.04.2025 | 08:58
SON DAKİKA: Şanlıurfa’da göçük! 4 işçi toprak altında kaldı | Video 01:07
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da göçük! 4 işçi toprak altında kaldı | Video 03.04.2025 | 17:00
İzmir’de silahlı kavga! 3 ölü, 7 tutuklama | Video 01:08
İzmir’de silahlı kavga! 3 ölü, 7 tutuklama | Video 03.04.2025 | 17:00
KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan Volkan Konak açıklaması! | Video 00:41
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması! | Video 03.04.2025 | 16:15
Trafikte ’yol vermedin’ kavgası: Sürücüler birbirine girdi, kavgayı vatandaşlar ayırdı | Video 03:05
Trafikte 'yol vermedin' kavgası: Sürücüler birbirine girdi, kavgayı vatandaşlar ayırdı | Video 03.04.2025 | 16:22
Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü | Video 16:28
Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü | Video 03.04.2025 | 15:37
Bağcılar’da silahlı saldırıda şehit düşen bekçi Uğur Gölçek son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:38
Bağcılar'da silahlı saldırıda şehit düşen bekçi Uğur Gölçek son yolculuğuna uğurlandı | Video 03.04.2025 | 15:20
Esenyurt’ta koca dehşeti: Eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 01:38
Esenyurt’ta koca dehşeti: Eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 03.04.2025 | 14:10
Bakan Kurum: 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız | Video 12:40
Bakan Kurum: "180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız" | Video 03.04.2025 | 14:02
İnegöl’lü balıkçının oltasına 7 kiloluk turna takıldı | Video 02:12
İnegöl'lü balıkçının oltasına 7 kiloluk turna takıldı | Video 03.04.2025 | 13:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY