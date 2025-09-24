Video Yaşam Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyadan paylaşan şahıs tutuklandı | Video
Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyadan paylaşan şahıs tutuklandı | Video

Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyadan paylaşan şahıs tutuklandı | Video

24.09.2025 | 16:14

Muş'ta eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir şahıs Mersin'de yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin sosyal medya hesabından videoyu paylaştıktan sonra gözaltına alınmadan hemen önce yer verdiği ifadeleri de tepki çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce Muş'ta şüpheli R.K., eşini başka erkeklerle mesajlaştığı iddiası ile darbetti. Şüpheli, darbettiği eşinin söz konusu durumu itiraf ettiği anları kayınbabasına göndermek amacıyla cep telefonuyla kaydetti. Şüpheli, olay sonrası 'darp' iddiasıyla gözaltına alınıp adli işlem gördükten sonra aldığı uzaklaştırma kararı sonrası Mersin'e geldi. Şüpheli, aylar sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca, geldiği Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli R.K. 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme' suçundan mahkemeye çıkarıldı. Şüpheli ifadesi sonrasında mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin sosyal medya hesabından videoyu paylaştıktan sonra gözaltına alınmadan hemen önce yer verdiği ifadeleri de tepki çekti. Şüpheli ifadesinde' Ben karım denen şahıs boşuna mı şiddet uyguladım. Bir sebebi var, siz kendinizi ne zannediyorsunuz, olayı bilmeden yorum yapıyorsunuz, karım beni aldattı, çocuklarım ortada kaldı' ifadelerini paylaştı.

Şiddete uğrayan kadının ise kadın sığınma evinde koruma altına alındı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyadan paylaşan şahıs tutuklandı | Video 00:47
Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyadan paylaşan şahıs tutuklandı | Video 24.09.2025 | 16:14
Zonguldak’ta motosiklet, trene çarptı! Kaza anı kamerada | Video 01:49
Zonguldak'ta motosiklet, trene çarptı! Kaza anı kamerada | Video 24.09.2025 | 16:10
Niğde’de silah teşhircilerine operasyon: 4 gözaltı | Video 01:09
Niğde’de silah teşhircilerine operasyon: 4 gözaltı | Video 24.09.2025 | 15:54
Malatya’da kereste deposunda korkutan yangın | Video 00:41
Malatya'da kereste deposunda korkutan yangın | Video 24.09.2025 | 14:40
Gaziantep’te güpegündüz çocuk kaçırma girişimi son anda engellendi! O anlar kamerada | Video 01:14
Gaziantep'te güpegündüz çocuk kaçırma girişimi son anda engellendi! O anlar kamerada | Video 24.09.2025 | 13:45
Fatih’te otopark çıkışı önünü kesip darbettiler: 6 gözaltı | Video 02:22
Fatih'te otopark çıkışı önünü kesip darbettiler: 6 gözaltı | Video 24.09.2025 | 12:03
Başakşehir’de AVM’de dehşet anları kamerada: Çocuk saat çaldı, akrabaları mağazayı bastı! | Video 01:19
Başakşehir'de AVM'de dehşet anları kamerada: Çocuk saat çaldı, akrabaları mağazayı bastı! | Video 24.09.2025 | 11:31
Çanakkale’de yol verme kavgası çıkaran maganda yakalandı | Video 00:29
Çanakkale'de yol verme kavgası çıkaran maganda yakalandı | Video 24.09.2025 | 11:22
Rize’de metrekareye 355 kilogram yağış düşmüştü: Kritik tahliye olası felaketi önlemiş! | Video 06:14
Rize'de metrekareye 355 kilogram yağış düşmüştü: Kritik tahliye olası felaketi önlemiş! | Video 24.09.2025 | 11:06
Bursa’da 7 katlı apartmanda korku dolu anlar kamerada: Böyle yandı! | Video 00:34
Bursa'da 7 katlı apartmanda korku dolu anlar kamerada: Böyle yandı! | Video 24.09.2025 | 10:49
Karga ressamın önce fırçasını ve boyasını çaldı sonra çayından içti | Video 03:15
Karga ressamın önce fırçasını ve boyasını çaldı sonra çayından içti | Video 24.09.2025 | 10:31
Depremzede esnaf iş hayaliyle çıktığı yolda 160 bin TL dolandırıldı | Video 04:09
Depremzede esnaf iş hayaliyle çıktığı yolda 160 bin TL dolandırıldı | Video 24.09.2025 | 10:29
Gaziosmanpaşa’da tırı bisiklet yoluna park eden sürücü pes dedirtti | Video 00:31
Gaziosmanpaşa'da tırı bisiklet yoluna park eden sürücü "pes" dedirtti | Video 24.09.2025 | 10:29
Sındırgı’da deprem anı kamerada | Video 00:36
Sındırgı'da deprem anı kamerada | Video 24.09.2025 | 10:03
Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından böyle vurdu | Video 01:45
Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından böyle vurdu | Video 24.09.2025 | 09:26
Ordudan ihraç edilen FETÖ’cü firari astsubay yakalandı | Video 00:32
Ordudan ihraç edilen FETÖ'cü firari astsubay yakalandı | Video 24.09.2025 | 09:25
Bursa’da mağaza kundaklama soruşturmasında 3 tutuklama | Video 00:19
Bursa'da mağaza kundaklama soruşturmasında 3 tutuklama | Video 24.09.2025 | 08:25
Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 00:45
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 24.09.2025 | 08:25
Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video 01:56
Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video 23.09.2025 | 16:36
4 aylık bebek ve hamile annesinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücünün cezası belli oldu | Video 05:48
4 aylık bebek ve hamile annesinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücünün cezası belli oldu | Video 23.09.2025 | 14:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY