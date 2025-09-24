Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyadan paylaşan şahıs tutuklandı | Video
Muş'ta eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir şahıs Mersin'de yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin sosyal medya hesabından videoyu paylaştıktan sonra gözaltına alınmadan hemen önce yer verdiği ifadeleri de tepki çekti.
Şiddete uğrayan kadının ise kadın sığınma evinde koruma altına alındı öğrenildi.
