Video Yaşam Eski dini nikahlı eşini tehdit ve takip eden sanığa 10 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebi | Video
Eski dini nikahlı eşini tehdit ve takip eden sanığa 10 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebi | Video

Eski dini nikahlı eşini tehdit ve takip eden sanığa 10 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebi | Video

12.09.2024 | 15:27

Eyüpsultan’da hakkında uzaklaştırma kararı olduğu halde çocuğunun annesi olan Dilek Acu’nun yanına gelip ‘seni kimseye yar etmem, seni öldürür ve içeri girer çıkarım’ diyerek tehdit ve takip eden sanık Ahmet Çelik’in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 4 ayrı suçtan toplamda 10 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Eyüpsultan'da Haziran 2023'de hakkında uzaklaştırma kararı olduğu halde 2022'de ayrıldığı ve 1 çocuğunun annesi olan Dilek Acu'nun evine gelen ve 'seni kimseye yar etmem, seni öldürür ve içeri girer çıkarım, bu evi seninle birlikte yakarım' diyerek tehdit ve takip ettiği iddia edilen sanık Ahmet Çelik'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Çelik katılmadı. Mahkemede müşteki Dilek Acu ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

"SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN DIŞARI ÇIKTIĞIMDA BANA SOPA İLE SALDIRDI"
Duruşmada Dilek Acu'nun kuzeni olduğunu söyleyen Cafer Acu, tanık sıfatıyla beyanda bulundu. Beyanlarında Dilek Acu'nun evine misafir olarak geldiğini belirten tanık, "Karanlık çökmüştü. Ahmet Çelik bağırarak ve küfür ederek eve geldi. Kapıyı açmadık, hemen polisi aradık. Çelik, polis gelene kadar evin dışında bulunan elektrik panosunu kırıp söktü, güvenlik kameralarını kırdı, kapıyı pencereyi yumrukladı, Çelik'i sakinleştirmek için dışarı çıktığımda bana sopa ile saldırdı" diye konuştu.

10 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ahmet Çelik'in 'zincirleme şekilde mala zarar verme', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kişinin huzur ve sükununu bozma' suçlarından toplamda 1 yıl 8 aydan 10 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaada ayrıca, sanık Çelik'in üzerine atılı diğer suçlardan ise her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatı istendi. Duruşmada müşteki avukatları, açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunabilmeleri için mahkemeden süre talep etti.

MÜTALAAYA KARŞI SÜRE VERİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, şüpheli Ahmet Çelik'in geçmiş eylemleri de dikkate alındığında ısrarlı bir şekilde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan müşteki Dilek Acu'nun güvenliğinden endişe duymasına neden olacak şekilde takip etmek sureti ile huzursuzluk oluşturduğu iddialarına ilişkin dava sürerken, yeni bir dava daha açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Çelik'in 'zincirleme şekilde tehdit', 'zincirleme şekilde mala zarar verme', 'ısrarlı takip' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından toplamda 2 yıl 5 ay 15 günden 12 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eski dini nikahlı eşini tehdit ve takip eden sanığa 10 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebi | Video 00:55
Eski dini nikahlı eşini tehdit ve takip eden sanığa 10 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebi | Video 12.09.2024 | 15:27
Çektiği silah patlamayınca kaçan şahıs tutuklandı | Video 00:23
Çektiği silah patlamayınca kaçan şahıs tutuklandı | Video 12.09.2024 | 14:41
Trabzonspor fanatiği besici yaklaşık 2 bin 500 keçi ve koçun boynuzunu bordo-maviye boyadı | Video 01:11
Trabzonspor fanatiği besici yaklaşık 2 bin 500 keçi ve koçun boynuzunu bordo-maviye boyadı | Video 12.09.2024 | 14:28
Kamu kurumlarından 2 milyon TL’lik hırsızlık şüphelileri yakalandı | Video 00:43
Kamu kurumlarından 2 milyon TL'lik hırsızlık şüphelileri yakalandı | Video 12.09.2024 | 14:04
Eski sevgilisini darp eden şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi | Video 01:15
Eski sevgilisini darp eden şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi | Video 12.09.2024 | 13:55
Eskişehir’de tarlada oluşan dev obruk korkuttu | Video 05:43
Eskişehir'de tarlada oluşan dev obruk korkuttu | Video 12.09.2024 | 12:37
İzmir’de trafik kavgası kamerada: Çocuklarının bulunduğu arabanın camı kırılınca deliye döndü | Video 03:09
İzmir'de trafik kavgası kamerada: Çocuklarının bulunduğu arabanın camı kırılınca deliye döndü | Video 12.09.2024 | 12:37
Esenyurt’ta güpegündüz uyuşturucu ticareti kamerada | Video 00:34
Esenyurt'ta güpegündüz uyuşturucu ticareti kamerada | Video 12.09.2024 | 12:39
Cinayetle biten kavganın sanıkları olay gününü anlattı | Video 01:42
Cinayetle biten kavganın sanıkları olay gününü anlattı | Video 12.09.2024 | 12:39
Mısır tarlasına uyuşturucu ekti, jandarmadan kaçamadı | Video 00:32
Mısır tarlasına uyuşturucu ekti, jandarmadan kaçamadı | Video 12.09.2024 | 12:06
Tekirdağ’da bebeğe şiddet ve istismar olayında 2 kişi daha tutuklandı | Video 01:58
Tekirdağ’da bebeğe şiddet ve istismar olayında 2 kişi daha tutuklandı | Video 12.09.2024 | 12:04
Kağıthane’de yol uygulaması yapan polis memuruna araç çarptı! O anlar kamerada | Video 00:31
Kağıthane'de yol uygulaması yapan polis memuruna araç çarptı! O anlar kamerada | Video 12.09.2024 | 10:56
Kütahya’da bir kişiyi 900 bin TL dolandırdı, Şanlıurfa’da yakalandı | Video 00:09
Kütahya'da bir kişiyi 900 bin TL dolandırdı, Şanlıurfa'da yakalandı | Video 12.09.2024 | 10:38
Kapısı açık minibüsten düşen kadın hastanelik oldu | Video 03:51
Kapısı açık minibüsten düşen kadın hastanelik oldu | Video 12.09.2024 | 10:50
Fatih’te ’dur’ ihtarına uymadı, polise ateş açtı! Firari hükümlü kısa sürede yakalandı | Video 00:58
Fatih'te 'dur' ihtarına uymadı, polise ateş açtı! Firari hükümlü kısa sürede yakalandı | Video 12.09.2024 | 10:44
Konya’da bir evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu | Video 01:35
Konya'da bir evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu | Video 12.09.2024 | 10:28
Gaziantep’te sahte alkol operasyonu: 4 tutuklama | Video 00:57
Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 4 tutuklama | Video 12.09.2024 | 10:06
Narin’in anne ve babası dahil 22 kişi adliyeye sevk edildi | Video 02:18
Narin'in anne ve babası dahil 22 kişi adliyeye sevk edildi | Video 12.09.2024 | 09:35
Erzurum’da öğretmen heimlich manevrasıyla öğrencisini böyle kurtardı | Video 04:08
Erzurum'da öğretmen heimlich manevrasıyla öğrencisini böyle kurtardı | Video 12.09.2024 | 09:58
Sözde hayvanseverden skandal paylaşım! İnşallah siz de Filistinliler gibi çocuklarınızın parçalarını toplarsınız | Video 00:19
Sözde hayvanseverden skandal paylaşım! "İnşallah siz de Filistinliler gibi çocuklarınızın parçalarını toplarsınız" | Video 12.09.2024 | 10:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA