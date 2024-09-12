Eski dini nikahlı eşini tehdit ve takip eden sanığa 10 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebi | Video 12.09.2024 | 15:27 Eyüpsultan’da hakkında uzaklaştırma kararı olduğu halde çocuğunun annesi olan Dilek Acu’nun yanına gelip ‘seni kimseye yar etmem, seni öldürür ve içeri girer çıkarım’ diyerek tehdit ve takip eden sanık Ahmet Çelik’in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 4 ayrı suçtan toplamda 10 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Eyüpsultan'da Haziran 2023'de hakkında uzaklaştırma kararı olduğu halde 2022'de ayrıldığı ve 1 çocuğunun annesi olan Dilek Acu'nun evine gelen ve 'seni kimseye yar etmem, seni öldürür ve içeri girer çıkarım, bu evi seninle birlikte yakarım' diyerek tehdit ve takip ettiği iddia edilen sanık Ahmet Çelik'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Çelik katılmadı. Mahkemede müşteki Dilek Acu ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.Duruşmada Dilek Acu'nun kuzeni olduğunu söyleyen Cafer Acu, tanık sıfatıyla beyanda bulundu. Beyanlarında Dilek Acu'nun evine misafir olarak geldiğini belirten tanık, "Karanlık çökmüştü. Ahmet Çelik bağırarak ve küfür ederek eve geldi. Kapıyı açmadık, hemen polisi aradık. Çelik, polis gelene kadar evin dışında bulunan elektrik panosunu kırıp söktü, güvenlik kameralarını kırdı, kapıyı pencereyi yumrukladı, Çelik'i sakinleştirmek için dışarı çıktığımda bana sopa ile saldırdı" diye konuştu.Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ahmet Çelik'in 'zincirleme şekilde mala zarar verme', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kişinin huzur ve sükununu bozma' suçlarından toplamda 1 yıl 8 aydan 10 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaada ayrıca, sanık Çelik'in üzerine atılı diğer suçlardan ise her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatı istendi. Duruşmada müşteki avukatları, açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunabilmeleri için mahkemeden süre talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, şüpheli Ahmet Çelik'in geçmiş eylemleri de dikkate alındığında ısrarlı bir şekilde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan müşteki Dilek Acu'nun güvenliğinden endişe duymasına neden olacak şekilde takip etmek sureti ile huzursuzluk oluşturduğu iddialarına ilişkin dava sürerken, yeni bir dava daha açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Çelik'in 'zincirleme şekilde tehdit', 'zincirleme şekilde mala zarar verme', 'ısrarlı takip' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından toplamda 2 yıl 5 ay 15 günden 12 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.