Eskişehir'de 3 kişinin öldüğü kazada işçi taşıyan otobüs şoförü gözaltına alındı | Video 19.04.2023 | 14:52 Eskişehir'de 3 işçinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kazanın ardından otobüs şöförü Zafer Bozdemir, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden Özgün Sevim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak'ın (49) cenazeleri ise savcılık incelemesi sonrası hastane morguna kaldırıldı. Yol kenarındaki tarlaya uçup, yan yatan otobüs de vinçle olay yerinden kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

FABRİKADA ÜRETİME ARA VERİLDİ

İnönü ilçesindeki bir kamyon fabrikasının işçileri olan diğer yaralıların ise kentteki hastanelerde tedavisi sürüyor. İşçilerden Mustafa Yılmaz, Ersin Gölpınar, Orkun Kervan ile Hüseyin Muhammet Yıldız'ın yoğun bakım ünitesine alındığı, hayati tehlikeleri bulunduğu belirtildi. Öte yandan kaza nedeniyle fabrikada, üretime bugünlük ara verildi. İşçiler, mesai arkadaşlarına destek vermek için hastaneye koştu.



'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Türk Metal Sen Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Orhan Demir, "Vallahi çok üzgünüz. Sabah arkadaşlarımız işe giderken kaza meydana geldi. Sabah haber aldık, hemen olay yerine gittik. 3 canımızı orada bıraktık. Çok üzgünüm, söyleyecek hiçbir şey yok. Keşke olmasaydı; arkadaşlarımızı geri getiremeyeceğiz. Ama yaralı arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Onların durumları iyi. İnşallah onların hayata dönmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.



'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını anlatan Demir, "Hız ile ilgili bir probleminin olmadığını duyduk. Servis şoförünün durumu ile ilgili de zannedersem gözaltına alındı. Soruşturması yapılıyor. Bir sıkıntı, bir kusur varsa; bunun takipçisi olacağız. Sabah fabrika direktörümüz, fabrikadaki üretimi durdurdu. Tatil etti. Bütün arkadaşlarımız evlerine gönderdi. Çünkü hepimizin psikolojisi bozuldu. Hepimizin canı yandı. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız. Dolayısıyla da üretimi de durdurmuş olduk. Arkadaşlarımız hastanelerde yaralılara destek veriyor" diye konuştu. Soruşturma sürüyor.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.