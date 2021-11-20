Esra Erol’da 38 yıllık aşk masalında mutlu son! Esra Erol, büyük sürprizi canlı yayında açıkladı! | Video
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ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan Esra Erol'da geçtiğimiz gün Servet Bey ve Havva Manas'ın büyük aşkı konu olarak ele alındı. Servet Bey'in 38 yıl önce tanışıp sevdiği ilk aşkı Havva Hanım'la yıllar sonra karşılaşması film sahnelerini aratmadı. Esra Erol, aşıkları canlı yayında buluşturdu. Havva Hanım, 38 yıllık aşkı ile evlenmek isteyen Servet Bey’e şans verdi mi? Esra Erol yıllar boyu süren aşkta büyük sürprizi açıkladı. İşte ayrıntılar!