Esra Erol’da 38 yıllık aşk masalında mutlu son! Esra Erol, Servet Bey ve Havva Hanım’ı canlı yayında buluşturdu! | Video
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ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan Esra Erol'da dün Servet Bey ve Havva Manas'ın büyük aşkı konu olarak ele alındı. Servet Bey'in 38 yıl önce tanışıp sevdiği ilk aşkı Havva Hanım'la yıllar sonra karşılaşması film sahnelerini aratmadı. Esra Erol, aşıkları dün canlı yayında telefonda buluşturdu, bugün ise canlı yayında bir araya geldiler! İşte ayrıntılar!