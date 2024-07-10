Evde çıkan yangında anne ve oğlu can verdi | Video
Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti.
Karacadağ Mahallesi sakinlerinden İdris Çoban, 06.30'da yangın çıktığını anlatarak, "2 kişi vardı vefat etti. İçeri girdim, müdahale edecektik, yapamadık. Yapacak bir şey yok geri çıktım, ev yandı. Çay koymuşlar, unutmuşlar. O yüzden yangın çıktı. İçeride anne Ayşe Yıldırım bir de Enes Yıldırım vardı. Allah rahmet eylesin, böyle bir acı gördük" dedi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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