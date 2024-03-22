Eylem Tok ile katil oğlu Timur’un yeni görüntüleri! İşte kaza haberini aldığı o anlar | Video

Yazar Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, kullandığı lüks araçla ATV sürücülerinin arasına daldı. 4 kişiyi yaraladı, 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Hesap vermek yerine cani annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçtı! Soruşturma kapsamında canavar anne ile katil oğlunun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Öyle ki Cihantimur, olay gecesi annesiyle oturduğu kafeden ayrıldı. İki saat sonra cani anne Eylem Tok, katil oğlundan "Kaza yaptım" telefonunu aldı. Apar topar masadan kalkan hatta hesabı bile ödemeyen Tok,15 dakikada olay yerine ulaştı!