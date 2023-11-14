Video Yaşam Fatih'te çantasına kedi koyarak giden şüphelinin evinde 8 ölü kedi bulundu | Video
Fatih'te çantasına kedi koyarak giden şüphelinin evinde 8 ölü kedi bulundu | Video

Fatih'te çantasına kedi koyarak giden şüphelinin evinde 8 ölü kedi bulundu | Video

14.11.2023 | 14:20

FATİH Camii çevresinde son günlerde meydana gelen kedi ölümlerinin ardından yavru bir kediyi çantaya koyarken görüntüleri sosyal medyaya yayınlanan F.M.Ö. dün gözaltına alınmıştı. İfadesinde kedilere mama aldığını söyleyen F.M.Ö.'nün oğlu evlerinin üst katında 8 ölü kedi buldu. Yapılan çalışmalarda kedilerin darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi.

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Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından dün Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne yapılan ihbar üzerine polis harekete geçti. İhbarda bir kediyi çantasına koyup götürdüğü öne sürülen F.M.Ö. gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ
Emniyette dün ifade veren şüpheli F.M.Ö. kedileri öldürdüğü iddialarının asılsız olduğunu belirterek "Ben orada bulunan kedileri beslemek için her gün yüzlerce liralık mama alıyorum. Görüntülerin çekildiği gün de yine onları besliyordum. Bu sırada yavru bir kedinin gözünden yaralandığını fark ettim. Onu alıp dükkanıma götürdüm. Yarasına merhem sürdüm. Kedi 2 gün benim dükkanımda kaldı. Daha sonra onu götürüp camii görevlisine teslim ettim" dedi.

ÖLÜ KEDİLERİ OĞLU BULDU
F.M.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürerken, oğlu evinin üst katında 8 ölü kedi buldu. Oğlunun ihbarıyla kediler evden alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.M.Ö. adliyeye sevk edildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI
F.M.Ö.'nün oğlu ise ifadesinde "Babamın psikolojik sorunları vardı. Annemle son günlerde ayrı yaşıyorlardı. Yapmaz diyemem" dediği öğrenildi.

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