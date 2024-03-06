Feribotta korku dolu anlar: Aşırı fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı | Video
Baskil-Malatya arası sefer yapan feribot, aşırı fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Feribot uzun süre fırtınanın dinmesini bekledi.
Feribotun baraj gölü üzerinde beklemesi ve fırtına cep telefonu görüntülerine yansıdı.
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