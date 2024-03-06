Feribotta korku dolu anlar: Aşırı fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı | Video 06.03.2024 | 13:14 Baskil-Malatya arası sefer yapan feribot, aşırı fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Feribot uzun süre fırtınanın dinmesini bekledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Baskil-Malatya arası sefer yapan feribotta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına sabah saatlerinde etkili oldu. Elazığ'ın Baskil ilçesi ile Malatya arasından sefer yapan feribot aşırı fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Fırtına nedeniyle Karakaya Baraj Gölü ortasındaki bekleyen feribotta fırtına nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.Feribotun baraj gölü üzerinde beklemesi ve fırtına cep telefonu görüntülerine yansıdı.