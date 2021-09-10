Film gibi operasyon! Zehir tacirlerini uçaklarla getirdiler
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:25
Film gibi operasyon! Zehir tacirlerini uçaklarla getirdiler 10.09.2021 | 12:04
02:39
Alanya'daki pompalı tüfek dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle vurdu... 10.09.2021 | 11:48
02:55
Bolu'da TIR'la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yalandı 10.09.2021 | 10:50
07:47
03:41
Tekneleriyle denize açılan balıkçılar 60 kasa barbun ve kefal tuttu | Video 10.09.2021 | 10:09
07:47
00:25
Hayatını kaybeden tıp öğrencisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.09.2021 | 09:34
01:12
01:41
00:08
İstanbul Şişli'de kocası tarafından kaçırılan kadın evine döndü 10.09.2021 | 09:15
04:33
03:48
Beklenen yağmur İstanbul’da etkili olmaya başladı | Video 10.09.2021 | 08:56
02:14
İstanbul’da yağışlar trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 55’i gördü | Video 10.09.2021 | 08:55
03:23
03:16
01:40
00:13
Alman turist gökyüzünde ‘misket’ oynadı | Video 09.09.2021 | 23:17
00:11
00:56
İstanbul Narkotik Masası Polisleri; 7 farklı ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi. 16 kişilik bir uyuşturucu çetesi çökertildi. 125 kilo 700 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul’a getirildi. Film gibi operasyon polis kameralarına yansıdı.