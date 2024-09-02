Freni boşalan TIR taksiyi biçti... Feci kaza kamerada 02.09.2024 | 08:30 Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan TIR, önündeki taksiyi biçtikten sonra seyir halindeki TIR'a çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Cizre İdil Caddesi'nde saat 00:20 sıralarında meydana geldi. İdil ilçesinden istikametinden Silopi'ye gitmekte olan TIR, Tank Taburu mevkiinden şehir merkezine gelirken freni boşaldı. Freni boşalan TIR önünde seyir halinde olan ticari taksiye çarptıktan sonra bir TIR'a arkadan çarparak durabildi. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.



Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri olası başka bir kazaya karşı yolda güvenlik önlemi aldı.