Gaziantep'te bir binanın saniyeler içerisinde enkaza dönüştüğü anlar kamerada | Video
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bina çöktü, yaşanan o dehşet anları amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
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