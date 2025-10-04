Video Yaşam Gaziantep'te şok görüntüler! Doktor, para karşılığı sahte rapor yazdı: 'Normalde 150 ama senden 100 alırım' | Video
Gaziantep'te şok görüntüler! Doktor, para karşılığı sahte rapor yazdı: 'Normalde 150 ama senden 100 alırım' | Video

Gaziantep'te şok görüntüler! Doktor, para karşılığı sahte rapor yazdı: 'Normalde 150 ama senden 100 alırım' | Video

04.10.2025 | 12:29

Gaziantep'te bir doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı yaptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Yapılan operasyonla yakalanan doktor ve olayla ilişkili 3 şahıs tutuklandı. Söz konusu görüntülerde doktorun isteğe göre rapora hastalık yazması, aldığı paraları bilgisayarın altına saklaması ve soruşturma açanları tehdit etmesi ise pes dedirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, para karşılığı sahte rapor düzenleyen doktora yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda para karşılığı sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktor M.T. ile birlikte toplam 6 şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 129 adet fişek, bir kuruma ait tanıtım kartı, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ile dijital materyal ele geçirildi.

DOKTORUN HASTALARLA RAPOR VE İLAÇ İÇİN FİYAT PAZARLIĞI SANİYE SANİYE KAMERADA
Yakalanan kadın doktor M.T.'nin rapor yazması için muayeneye gelen hastalarla pazarlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın doktorun, hastalara 'para almadan rapor yazmam, ilaç yazmam', 'ben sana rapor veriyorsam karşılığında paramı alırım' demesi ve 'normalde 150 ama senden 100 alırım' diyerek fiyat pazarlığı yapma anları şok etti.

GÖRÜNTÜLERDE ŞOK ÜSTÜNE ŞOK: İSTEĞE GÖRE HASTALIK YAZMIŞ, PARAYI BİLGİSAYARIN ALTINA SAKLAMIŞ, SORUŞTURMA AÇANLARI TEHDİT ETMİŞ
Görüntülerde, doktorun bazı hastalara 'ishal', bazı hastalara 'bronşit' gibi hastalıkları rapora yazacağını söylemesi ve kendisiyle ilgili soruşturmadaki bir hakimle ilgili, 'benimle uğraşmasınlar, zaten onun icabına bakacaklar' demesi de dikkat çekerken, aldığı sahte rapor paralarını bilgisayarının altına saklaması anbean yer aldı.

DOKTOR VE 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltındaki yasal işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden aralarında doktor M.T.'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanırken 2 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te şok görüntüler! Doktor, para karşılığı sahte rapor yazdı: ’Normalde 150 ama senden 100 alırım’ | Video 01:41
Gaziantep'te şok görüntüler! Doktor, para karşılığı sahte rapor yazdı: 'Normalde 150 ama senden 100 alırım' | Video 04.10.2025 | 12:29
Antalya’da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı | Video 02:44
Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı | Video 04.10.2025 | 12:23
SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda fabrikada patlama: 2 can kaybı! | Video 02:00
SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası'nda fabrikada patlama: 2 can kaybı! | Video 04.10.2025 | 12:13
Antalya’da jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama | Video 00:50
Antalya’da jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama | Video 04.10.2025 | 11:57
Gaziantep’te 3 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlıları yakalandı | Video 03:11
Gaziantep'te 3 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlıları yakalandı | Video 04.10.2025 | 11:36
Fatih’te 2 katlı metruk bina çöktü! | Video 00:31
Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü! | Video 04.10.2025 | 11:28
İki ayrı kaza kamerada: Motosikletli köpekle birlikte savruldu | Video 00:51
İki ayrı kaza kamerada: Motosikletli köpekle birlikte savruldu | Video 04.10.2025 | 10:51
Makas atarak trafiği tehlikeye attı, o anları kayda aldırıp paylaştı | Video 00:28
Makas atarak trafiği tehlikeye attı, o anları kayda aldırıp paylaştı | Video 04.10.2025 | 10:28
Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video 01:10
Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video 04.10.2025 | 09:48
Mersin’de çeşitli suçlara karışan 361 şüpheli tutuklandı, 134 silah ele geçirildi | Video 01:03
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 361 şüpheli tutuklandı, 134 silah ele geçirildi | Video 04.10.2025 | 09:48
Manisa’da kan donduran görüntüler: Darbettiği kız kardeşinin üzerine kaynar su döküp sosyal medyada paylaştı! 00:28
Manisa’da kan donduran görüntüler: Darbettiği kız kardeşinin üzerine kaynar su döküp sosyal medyada paylaştı! 03.10.2025 | 22:58
Özgürlük Filosu’ndaki Türk aktivist A Haber’e konuştu: İki temel amaçla yol yürüyoruz 04:19
Özgürlük Filosu’ndaki Türk aktivist A Haber’e konuştu: “İki temel amaçla yol yürüyoruz” 03.10.2025 | 22:47
Kırmızı ışıkta duran otomobil, aracın çarpması ile ikiye bölündü! Kaza anı kamerada | Video 02:23
Kırmızı ışıkta duran otomobil, aracın çarpması ile ikiye bölündü! Kaza anı kamerada | Video 03.10.2025 | 16:33
Son Dakika: Muğla’da şiddetli yağış sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı! | Video 03:18
Son Dakika: Muğla'da şiddetli yağış sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı! | Video 03.10.2025 | 16:13
Taksim’de korkunç cinayet! Kendisine para vermeyen adamı bıçaklayarak öldürdü | Video 01:15
Taksim'de korkunç cinayet! Kendisine para vermeyen adamı bıçaklayarak öldürdü | Video 03.10.2025 | 16:13
Siirt’te kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı | Video 00:44
Siirt’te kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı | Video 03.10.2025 | 15:24
Tarsus’ta 1 kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 04:30
Tarsus'ta 1 kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03.10.2025 | 15:22
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli doktor yakalandı | Video 00:22
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli doktor yakalandı | Video 03.10.2025 | 14:19
Denizli’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu | Video 00:38
Denizli'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu | Video 03.10.2025 | 13:53
Bilecik’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 00:42
Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 03.10.2025 | 13:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY