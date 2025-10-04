Gaziantep'te şok görüntüler! Doktor, para karşılığı sahte rapor yazdı: 'Normalde 150 ama senden 100 alırım' | Video
Gaziantep'te bir doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı yaptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Yapılan operasyonla yakalanan doktor ve olayla ilişkili 3 şahıs tutuklandı. Söz konusu görüntülerde doktorun isteğe göre rapora hastalık yazması, aldığı paraları bilgisayarın altına saklaması ve soruşturma açanları tehdit etmesi ise pes dedirtti.
DOKTORUN HASTALARLA RAPOR VE İLAÇ İÇİN FİYAT PAZARLIĞI SANİYE SANİYE KAMERADA
Yakalanan kadın doktor M.T.'nin rapor yazması için muayeneye gelen hastalarla pazarlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın doktorun, hastalara 'para almadan rapor yazmam, ilaç yazmam', 'ben sana rapor veriyorsam karşılığında paramı alırım' demesi ve 'normalde 150 ama senden 100 alırım' diyerek fiyat pazarlığı yapma anları şok etti.
GÖRÜNTÜLERDE ŞOK ÜSTÜNE ŞOK: İSTEĞE GÖRE HASTALIK YAZMIŞ, PARAYI BİLGİSAYARIN ALTINA SAKLAMIŞ, SORUŞTURMA AÇANLARI TEHDİT ETMİŞ
Görüntülerde, doktorun bazı hastalara 'ishal', bazı hastalara 'bronşit' gibi hastalıkları rapora yazacağını söylemesi ve kendisiyle ilgili soruşturmadaki bir hakimle ilgili, 'benimle uğraşmasınlar, zaten onun icabına bakacaklar' demesi de dikkat çekerken, aldığı sahte rapor paralarını bilgisayarının altına saklaması anbean yer aldı.
DOKTOR VE 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltındaki yasal işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden aralarında doktor M.T.'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanırken 2 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
