Video Yaşam Gaziantep'te vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 7 şahıs tutuklandı | Video
Gaziantep'te vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 7 şahıs tutuklandı | Video

Gaziantep'te vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 7 şahıs tutuklandı | Video

24.01.2025 | 10:35

Gaziantep'te kendisini polis, savcı ve hakim gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kendisini kamu olarak tanıtan çeteye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, kendisini hakim, savcı, polis ve benzeri mesleklere mensup gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran 7 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 8 adet simkart, 8 bin dolar, 15 bin TL ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.
Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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