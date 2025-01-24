Gaziantep'te vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 7 şahıs tutuklandı | Video 24.01.2025 | 10:35 Gaziantep'te kendisini polis, savcı ve hakim gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kendisini kamu olarak tanıtan çeteye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, kendisini hakim, savcı, polis ve benzeri mesleklere mensup gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran 7 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 8 adet simkart, 8 bin dolar, 15 bin TL ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.