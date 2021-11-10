Genç kızı katletmişti! Samuray kılıçlı saldırgan, adliyeye sevk edildi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Çin’i vuran kar fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 10.11.2021 | 17:37
01:19
Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 10.11.2021 | 17:26
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Malatya’daki silahlı kavgada 2 tutuklama 10.11.2021 | 16:53
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Kayseri'de 'yan baktın' cinayeti: 1 ölü 10.11.2021 | 16:35
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Yerdeki içi para dolu çantayı yanındaki çocuğa aldırıp, uzaklaştı | Video 10.11.2021 | 16:25
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Balıkesir'de krom madeninde göçük! | Video 10.11.2021 | 16:23
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Bartın'da 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu | Video 10.11.2021 | 15:21
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Son dakika! Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın | Video 10.11.2021 | 15:10
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Kartal'da avukatın sahte içkiden ölümü; 1 sanık için 25 yıl hapis talebi 10.11.2021 | 14:48
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Motosikletli gencin feci ölümü kamerada | Video 10.11.2021 | 14:32
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Niğde’de kar yağışı etkili oldu, araçlar zor anlar yaşadı | Video 10.11.2021 | 13:26
İstanbul Ataşehir’de akşam saatlerinde kaldığı otele doğru yola koyulan 28 yaşındaki Başak Cengiz, çantasını gasp etmek isteyen şüpheli Göktürk Boz'a direnmeye çalışırken samuray kılıcıyla öldürüldü. Saldırgan Göktürk Boz, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Göktürk Boz, adliyeye sevk edildi.