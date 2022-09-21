Video Yaşam Gurbetçinin evini soyan hırsız tutuklandı | Video
Gurbetçinin evini soyan hırsız tutuklandı | Video

Gurbetçinin evini soyan hırsız tutuklandı | Video

21.09.2022 | 16:44

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda izin alıp Almanya dan İnegöl'e gelip evine giren ev sahibi tarafından yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı.

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Olay Cuma mahallesi Hastane caddesi üzerinde bulunan apartmanın 2. Katında meydana geldi. Adem Çiftçi çalıştığı Almanya dan tatil için memleketi İnegöl'e geldi. Evinin kapısını açan Çiftçi, evin darmadağın edildiğini gördü. Komşularıyla beraber evi inceleyen Çiftçi, odalarda saklanan 2 hırsızlık şüphelisini gördü. Kaçmaya çalışan şüpheliler Sinan P.(25) ve Sabriye S.(26)'yi yakalayıp, polise haber verdiler. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındılar. Yapılan ilk incelemede şüpheliler uzun süredir evde konakladığı ve Teknolojik aletleri çaldıkları ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'EVİ SURİYELİLERDEN KİRALADIK' DEDİLER
Olayı anlatan Çiftçi'nin komşusu Ahmet Kaya, "Almanya dan gelen ev sahibi komşumuzla eve girip kontrol ettik, hırsızlar denk geldi. Bizi görünce şaşırdılar. Hırsızlar 'Evi Suriyelilerden kiraladık' dediler. 15-20 gündür burada kalmışlar. Yemek falan yemişler. Yakaladık polise teslim ettik" dedi. Ev sahibinin yakını Feridun Furuncu ise, "Çeşmeleri götürmüşler, kapı kollarını sökmüşler. Çamaşır makinesi, televizyon, mutfak robotları, süpürgeleri götürmüşler" dedi. Sorgulamaların ardından 2 şahıs da adliyeye sevk edildiler. Şüpheli Sinan P. Mahkemece tutuklanan cezaevine gönderilirken, Sabriye S Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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