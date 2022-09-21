Gurbetçinin evini soyan hırsız tutuklandı | Video

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda izin alıp Almanya dan İnegöl'e gelip evine giren ev sahibi tarafından yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı.
'EVİ SURİYELİLERDEN KİRALADIK' DEDİLER
Olayı anlatan Çiftçi'nin komşusu Ahmet Kaya, "Almanya dan gelen ev sahibi komşumuzla eve girip kontrol ettik, hırsızlar denk geldi. Bizi görünce şaşırdılar. Hırsızlar 'Evi Suriyelilerden kiraladık' dediler. 15-20 gündür burada kalmışlar. Yemek falan yemişler. Yakaladık polise teslim ettik" dedi. Ev sahibinin yakını Feridun Furuncu ise, "Çeşmeleri götürmüşler, kapı kollarını sökmüşler. Çamaşır makinesi, televizyon, mutfak robotları, süpürgeleri götürmüşler" dedi. Sorgulamaların ardından 2 şahıs da adliyeye sevk edildiler. Şüpheli Sinan P. Mahkemece tutuklanan cezaevine gönderilirken, Sabriye S Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.