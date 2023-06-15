Güvenlik korucusunu şehit eden terörist yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalandı | Video
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 11 gün önce şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem’in faili 'Demhat', 'Fırat' ve 'Gelhat' kod adlı Mehmet Zeki İlmin, Mersin'de düzenlenen operasyonda yakalandı. Teröristin yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu bildirildi.
İÇİŞLERİ BAKANI DUYURDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde; 11 gün önce Cizre'de şehit edilen güvenlik korucumuz Mustafa Erdem'in faili 'Demhat', 'Fırat' ve 'Gelhat' kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum" dedi.
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