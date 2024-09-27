Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an böyle görüntülendi
Hakkari'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonet, yol kenarındaki adamı teğet geçti.
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