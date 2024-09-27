Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an böyle görüntülendi 27.09.2024 | 11:02 Hakkari'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonet, yol kenarındaki adamı teğet geçti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Katramas Köprüsü'nde meydana geldi. Sürücüsünün isimi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet yolun karşısına geçen şahsı adeta teğet geçerek köprü üzerindeki direğe çarparak durabildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.