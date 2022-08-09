Video Yaşam Halk otobüsünün yan bagaj kapağının çarptığı kadın yaralandı | Video
Halk otobüsünün yan bagaj kapağının çarptığı kadın yaralandı | Video

Halk otobüsünün yan bagaj kapağının çarptığı kadın yaralandı | Video

09.08.2022 | 12:31

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OTOMATİK OYNAT

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BARTIN'da, kaldırımda yürüyen H.A. (23) halk otobüsünün açılan yan bagaj kapağının çarpması sonucu yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen H.A. isimli kadına yolda ilerleyen özel halk otobüsünün açılan yan bagaj kapağı çarptı. H.A. yere düşerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan kadını Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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