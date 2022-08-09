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OTOMATİK OYNAT
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Halk otobüsünün yan bagaj kapağının çarptığı kadın yaralandı | Video 09.08.2022 | 12:31
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon kanala uçtu: 1 yaralı | Video 09.08.2022 | 15:09
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Eşinin boğazının kesilerek öldürüldüğü vahşeti gözyaşlarıyla anlattı | Video 09.08.2022 | 15:12
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Bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti | Video 09.08.2022 | 15:12
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'Meteor Şöleni' Erciyes’te izlenecek | Video 09.08.2022 | 14:14
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Kaçak tütün ve sigaralarla yakalandı! Binlerce buldular | Video 09.08.2022 | 14:04
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İzmir'de işten çıkartılan taşeron işçilere sert müdahale | Video 09.08.2022 | 14:00
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Karaman’da uyuşturucu ticaretinden 1 şüpheli tutuklandı | Video 09.08.2022 | 12:31
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Tokat'ta ehliyetsiz sürücünün ölüme neden olduğu kaza kamerada | Video 09.08.2022 | 12:25
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Meydan savaşına dönen kavgaya ilişkin 7 tutuklama | Video 09.08.2022 | 12:06
BARTIN'da, kaldırımda yürüyen H.A. (23) halk otobüsünün açılan yan bagaj kapağının çarpması sonucu yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.