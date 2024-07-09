Hasımlarını vurmak için cezaevi tellerini kesip içeri girdi | Video
Elazığ’da geçtiğimiz hafta açık cezaevinin tellerini keserek içeri giren şüpheliler, husumetlilerini ayağından yaralayarak kaçtı. Olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olaya karışan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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