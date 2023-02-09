Hatay'da anne ve 1 yaşındaki Rami bebek kurtarıldı | Video

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, depremin vurduğu Hatay'da, enkazdan çıkardığı Mahir ve Hilal'in 1 yaşındaki kardeşi Rami'yi de depremin 81. saatinde çıkarmayı başardı. Rami'yi kucağında enkazdan çıkaran itfaiye eri, diğer görevlilerin ve çevredekilerin alkışlarıyla ambulansa doğru yöneldi. Çocukların adının Arya olduğu öğrenilen annesi de ekiplerin çalışmasıyla enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Anne de ekipler tarafından sedyeye alınarak ambulansa götürüldü. (DHA)