Video Yaşam Hatay'da depremzedeler için AFAD tarafından çadırlar kuruldu | Video
Hatay'da depremzedeler için AFAD tarafından çadırlar kuruldu | Video

Hatay'da depremzedeler için AFAD tarafından çadırlar kuruldu | Video

09.02.2023 | 13:08

SABAH TV Hatay'da... Evleri harabeye dönen kışın ortasında kalan depremzedelerin imdadına AFAD yetişti. AFAD, mağdurlar için Yeni Hatay Stadyumunun otoparkında 300’ü aşkın çadır kurdu.

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